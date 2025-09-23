محافظ السويداء يتحدث عن خارطة الطريق لحل الأزمة في المحافظة

مؤتمر صحفي يجمع القائد الشرع ورئيس مجلس الوزراء القطري
استطلاع لـ سانا حول خطوة نقل البسطات العشوائية المنتشرة في أحياء حلب إلى أماكن مخصصة وأكثر تنظيماً
كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
إقبال متزايد للأهالي على سوق البزورية الأثري في دمشق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
وزير الأوقاف يفتتح معرض السيرة النبوية في اللاذقية.. بحضور المحافظ محمد عثمان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى