أمسية شعرية ومعرض في حمص ضمن حملة سوريون مع فلسطين
أهم ثغرات قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004
جلسات حوارية حول إطلاق المؤتمر الأول لذوي الإعاقة في سوريا
أهداف الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة الاستراتيجية
قمة “سفير 2025” تواصل أعمالها في جامعة دمشق.. بمشاركة أكاديميين من داخل سوريا وخارجها
لقاء وزير السياحة مع وفد من مجلس رجال الأعمال السعودي الأميركي السوري
“ترجع أحلى ما كانت” بازار ينبض بالأمل في المركز الثقافي ببانياس
مؤتمر اتحاد شركات الشحن الدولي يركز على تطوير قطاع النقل في سوريا
