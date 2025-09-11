ملتقى القبائل والعشائر في حماة يداً بيد نحو بناء سوريا الجديدة

جناح الصناعات التجميلية يجذب زوار معرض دمشق الدولي
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
“التبرعات ستنفق على مشاريع التعليم والصحة والمياه”.. مدير حملة أبشري حوران
طالبة من مدينة الدانا في إدلب تحصل على العلامة التامة في الثانوية العامة
مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء فريضة الحج ‏لموسم 1446هـ 2025 م في المكتبة الوطنية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى