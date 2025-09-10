توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور

الخطاب التاريخي لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني أمام مجلس الأمن
إصلاح 90% من الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء جراء الحرائق في بلدة كسب بريف اللاذقية
المتحدث باسم الوفد الاقتصادي السعودي: الفرص الاستثمارية في سوريا متنوعة ومغرية جداً
بعد سنوات من النزوح والتهجير.. أهالي كفرنبل بريف إدلب يزرعون الأمل في أراضيهم
مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك… فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى