وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دير الزور إحداث مديرية للتنمية الإدارية في المحافظة
انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق
اجتماع مسؤولين سوريين برئاسة وزير الخارجية مع وفد روسي رفيع المستوى
لجنة انتخابات مجلس الشعب تناقش مع اللجنة الفرعية آليات اختيار المرشحين عن القنيطرة
مقتطف من مؤتمر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى
عبد المولى: الاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية الطريق لخروج سوريا من أزمتها الإنسانية
بين العودة والانتظار…واقع المخيمات في جسر الشغور بريف إدلب بعد التحرير
وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك يصل مطار دمشق الدولي
Sign in to your account
تذكرني