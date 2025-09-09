وزير التنمية الإدارية يبحث مع محافظ دير الزور إحداث مديرية للتنمية الإدارية في المحافظة

هديتنا بجدارية، فعالية فنية مجتمعية تهدف لرسم ملامح مدينة طرطوس على الجدار بمشاركة العديد من الفرق التطوعية
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة
تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
مأدبة إفطار رمضانية لجرحى معركة النصر والتحرير في حماة تقديراً لتضحياتهم
