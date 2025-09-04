وزير الطوارئ لـ سانا: صندوق التنمية السوري يغطي مشاريع الإعمار في المناطق الأكثر تضرراً
حرفة الدهان الدمشقي حاضرة في معرض دمشق الدولي بحرفييها وعشاقها
الفنان سامر المصري: صندوق التنمية السوري رمز لمرحلة جديدة
تصريح وزير المالية لـ سانا حول
رئيس غرفة تجارة حلب: صندوق التنمية السوري سيسرع من عملية التعافي
رسلان: الصندوق يعبر عن تضافر السوريين في الداخل والخارج لإعادة الإعمار
وزير الصحة: الصندوق جسر لأبناء سوريا كي يسهموا بإعادة بناء وطنهم
تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي للمشاركة بحفل إطلاق صندوق التنمية السوري
