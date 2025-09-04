رئيس غرفة تجارة حلب: صندوق التنمية السوري سيسرع من عملية التعافي

كلمة ‏رئيس الجمهورية ‏العربية السورية حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري
انطلاق سلسلة معارض سوريا التخصصية في مجالات ‏البناء والطاقة والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
استمرار التحضيرات لاستقبال المشاركين وزوار معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين
مديرية الخيول العربية في وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مؤتمر القمح.. قرارات لدعم حقوق العمال وحلول لمشكلات الفلاحين
