وزير الطوارئ لـ سانا: صندوق التنمية السوري يغطي مشاريع الإعمار في المناطق الأكثر تضرراً

صلاة التراويح في جامع الرفاعي بدمشق
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة السيد محمد نضال الشعار خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
آراء عدد من الموقوفين بعد إطلاق إدارة الأمن العام سراحهم من السجن المركزي بحمص
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقدم مساعدات طبية لحملة “نبضنا واحد 2” في مشفى دمشق
المنشآت الصناعية في شمال سوريا تشهد نشاطاً ملحوظاً وسط رقابة الجهات الحكومية والتسهيلات المقدمة لهم
