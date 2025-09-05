وزير الطوارئ لـ سانا: صندوق التنمية السوري يغطي مشاريع الإعمار في المناطق الأكثر تضرراً
أعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب يؤدون اليمين القانونية
مزاد علني على سيارات النظام البائد دعماً لصندوق التنمية السوري
الرئيس أحمد الشرع في حفل إطلاق صندوق التنمية السوري: سوريا اليوم تختبر محبتكم
أعضاء اللجنة الفرعية في اللاذقية يؤدون اليمين القانونية
برعاية مديرية الثقافة بحلب وفريق شامنا غزة جلسة حوارية بحضور عدد من صنّاع المحتوى
سوريون في ألمانيا يطلقون مبادرة “كونتينر الأمل” لدعم العملية التعليمية في سوريا
محافظ درعا يبحث احتياجات القطاع الصحي ضمن المرحلة الثانية من حملة أبشري حوران
