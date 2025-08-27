وزير الطوارئ: معرض دمشق الدولي مرحلة جديدة في مسار التنمية

مشاهد لقافلة المساعدات الإغاثية والإنسانية لحظة دخولها إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
وزير الأوقاف يبحث مع أئمة وخطباء اللاذقية دور المؤسسات الدينية بتعزيز الوحدة المجتمعية
بخطى متسارعة.. مجلس مدينة حلب يتابع مشروع استبدال الصرف الصحي وتزفيت عدد من الشوارع في حي الفردوس
ملابس العيد للأطفال.. أسعار منخفضة في أسواق دمشق مقارنة بالأعوام السابقة
