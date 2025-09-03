مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق

الداخلية تعيّن الطحان قائداً للأمن الداخلي في السويداء والدالاتي في ريف دمشق
كلمة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال المنتدى الاستثماري السوري الس
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية حول الواقع الأمني بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وانتهاء التهديدات الأمنية
استمرار التحضيرات لاستقبال المشاركين وزوار معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين
اجتماع تنسيقي لمديرية صحة حلب مع ممثلين عن منظمة اليونيسيف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى