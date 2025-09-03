مشاهد تظهر حجم الدمار الذي لحق بجامع الدالاتي في منطقة المليحة بريف دمشق
غابات الفرلّق في ريف اللاذقية منارة طبيعية تستقطب عشاق السياحة
بأيدينا تتعمر.. مبادرة لتكريم رواد تحدي القراءة العربي في القنيطرة
العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف شبكة أمان للزوار في معرض دمشق الدولي
نبض الحياة والفرح ازدحام استثنائي في معرض دمشق الدولي
السيارات الكهربائية خطوة نحو بيئة نظيفة من معرض دمشق الدولي
تجارب ملهمة وقصص نجاح، ضمن ورشات اليوم الثاني من مؤتمر “سكريبت” في حلب.
وزارة السياحة تكرم الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في الثانوية المهنية والفندقية.
Sign in to your account
تذكرني