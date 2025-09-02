فعاليات متنوعة في معرض دمشق الدولي ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال

افتتاح معرض “معتقلون ومغيبون” في المتحف الوطني بدمشق
دخول 4 ناقلات تحمل مشتقات نفطية إلى السويداء
إقبال متزايد للأهالي على سوق البزورية الأثري في دمشق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
قوات الجيش العربي السوري والأمن الداخلي تؤمن خروج عوائل من السويداء إلى مناطق آمنة
