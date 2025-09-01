افتتاح كنيسة “القديسة آنا” في قرية اليعقوبية غربي إدلب

فعالية شعبية في زملكا بريف دمشق إحياء لذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية.
المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
الشركة الطبية العربية “تاميكو” تواصل إنتاجها ‏لتزويد السوق المحلية بمختلف الأصناف الدوائية
نحو 200 شركة محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 800 علامة تجارية تشارك في معرض “فود إكسبو 2025″
كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى