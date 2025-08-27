سوريا تستقبل العالم، استعدادات قبل بدء الافتتاح الرسمي لمعرض دمشق الدولي

استقبال الرئيس أردوغان للرئيس الشرع والوزير الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة
إصابة امرأة وأضرار مادية بمنزل في ريف طرطوس جراء انفجار طائرة مسيرة مجهولة المصدر
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم في أحد مراكز التسوية بحلب
جهود استثنائية يبذلها العاملون في المؤسسة السورية للمعارض لإعادة تأهيل مدينة المعارض بريف دمشق
المركز الطبي التابع لجمعية حي الأقصاب الخيرية بدمشق يتسلّم عدداً من أجهزة غسيل الكلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى