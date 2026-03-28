وفاة معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، عن وفاة المعتقل مروان حرز الله من مدينة نابلس بالضفة الغربية، في أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن المعتقل توفي في سجن “مجدو” الإسرائيلي اليوم، وهو واحد من بين أكثر من 100 معتقل توفوا في سجون الاحتلال ومعسكراته منذ 7 تشرين الأول 2023، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن المعتقل حرز الله كان تعرض لإصابة برصاص الاحتلال عام 1995، وأدت إلى بتر إحدى قدميه، وأن وفاته جاءت في ظل محاولات الاحتلال تشريع قانون يجيز “إعدام المعتقلين الفلسطينيين”، وتحويل سياسة الإعدام التي يمارسها “خارج إطار القانون” إلى سياسة مُقنّنة ومشرّعة رسمياً.

وبينت الهيئة والنادي أن عدد قتلى الأسرى الفلسطينيين المُعلَن عن هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم يرتفع بهذه الوفاة إلى 326 فلسطينياً، فيما لا يزال العديد من قتلى معتقلي غزة رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 أسير فلسطيني، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.