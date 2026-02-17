وزارة التنمية الإدارية تعقد ورشة عمل في حمص حول مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية

حمص-سانا

ركزت ورشة العمل التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم الثلاثاء في محافظة حمص، على مسارات التحول المؤسسي وآليات تنفيذها على المستوى المحلي، وذلك بحضور وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ومحافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، ومديري الجهات العامة ورؤساء دوائر التنمية الإدارية في المحافظة.

وخلال الورشة، أوضح الوزير السكاف، أن التحول المؤسسي يرتكز على إصلاح المنظومة التشريعية، وتطوير البنى التنظيمية، وصولاً إلى ترسيخ التميز المؤسسي وإدارة احترافية للموارد البشرية، مبيناً أن العمل على هذه المسارات بدأ منذ العام الماضي ضمن خارطة تحول متكاملة.

وأشار السكاف إلى أن مسار الإصلاح التشريعي شمل إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية لتنظيم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، والعمل على إعداد أطر تنظيمية لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، إضافة إلى صياغة ملامح حوكمة التدريب.

وبيّن الوزير أن الوزارة عملت على تشخيص واقع الهياكل التنظيمية في المؤسسات العامة، وإعداد أدلة منهجية موحدة لإعادة التنظيم، حيث تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات والهيئات العامة، ولفت إلى أهمية تخطيط الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، وإعادة توزيع العاملين بما يحقق التوازن الوظيفي، بالتوازي مع تطوير أنظمة التوظيف واعتماد التدريب مساراً استراتيجياً، إضافة إلى إعداد منظومة حديثة لشغل الوظائف القيادية تعتمد معايير واضحة للجدارة والكفاءة.

كما خُصصت جلسة حوار مفتوح ضمن أعمال الورشة لعرض الإشكاليات التي تواجه الجهات العامة في المحافظة، ولا سيما ما يتعلق بالتحديات التنظيمية والتعقيدات الإجرائية، حيث جرى طرح المقترحات العملية لمعالجتها، والتأكيد على أهمية تحويلها إلى خطوات تنفيذية ضمن أولويات محددة وجدول زمني واضح.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد المحافظ الأعمى، أن الورشة شكلت منصة عملية لمناقشة خارطة التحول المؤسسي ومشروع قانون الخدمة المدنية، والانتقال من الإدارة القائمة على الإجراءات إلى الإدارة القائمة على النتائج وقياس الأداء، مشيراً إلى أن خصوصية المحافظة والتحديات الخدمية القائمة تتطلب تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الكوادر المحلية.

بدوره، أوضح مدير التنمية الإدارية في حمص محمد خالد الجودي أن الورشة تشكل انطلاقة لعدد من المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، لافتاً إلى الاتفاق على متابعة عدة مشاريع تقوم بها المديرية وتنفيذ ورشات تدريبية داعمة لفرق العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة لقاءات ميدانية تنفذها وزارة التنمية الإدارية في المحافظات، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الإدارة المؤسسية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.