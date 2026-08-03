بحث تأهيل مواقع سياحية جديدة في اللجاة ضمن مسار يعزز الحركة السياحية في درعا

درعا-سانا



بحثت محافظة درعا مع وفد من وزارة السياحة، خلال اجتماع عُقد اليوم الإثنين، في مبنى المحافظة، آليات تأهيل عدد من المواقع السياحية الجديدة في منطقة اللجاة، وإبراز قيمتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، تمهيداً لإدراجها ضمن مسار سياحي جديد يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية في المحافظة.



وأوضح معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار مازن الخيرات، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع تناول خطوات عملية لتعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي، وإبراز ما تمتلكه درعا من مقومات سياحية متنوعة، ولا سيما منطقة اللجاة التي تُعد من أبرز المناطق ذات الخصوصية الطبيعية والأثرية في الجنوب السوري.



وبيّن الخيرات أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من الإجراءات الميدانية والتنظيمية، تشمل تقييم المواقع المقترحة، وتحديد احتياجاتها من أعمال التأهيل، وإعداد مسارات سياحية قابلة للتسويق، إضافة إلى ربط هذه المواقع بخطط التنمية المحلية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحيطة، ويفتح فرصاً جديدة للاستثمار والعمل.



بدوره، أوضح مدير التطوير السياحي في وزارة السياحة، المهندس غدير مصطفى، في تصريح مماثل، أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات الخاصة بتأهيل المسارات السياحية في المنطقة الجنوبية استعداداً للاحتفال بيوم السياحة العالمي، مبيناً أن وزارة السياحة تركز في خططها ودراساتها على محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة، وينعكس إيجاباً على القطاعات التنموية الأخرى.



وتتميز منطقة اللجاة الواقعة شمال شرقي محافظة درعا، بتضاريسها الفريدة وما تضمه من مواقع أثرية وتاريخية، ما يجعلها من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار السياحي في الجنوب السوري، ضمن توجهات وزارة السياحة لتطوير المسارات السياحية وتعزيز السياحة الداخلية والتنمية المحلية.