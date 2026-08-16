الشيباني والصفدي يبحثان التنسيق السوري الأردني وتطورات المنطقة

دمشق-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ‏وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.‏

وتناول الجانبان، خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين سوريا ‏والأردن، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وكانت اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، في الـ 12 من نيسان الماضي، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين ‏سوريا والأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة 30 وزيراً ‏من كلا البلدين.‏

ويُعد مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات، ‏وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر ‏اللجان المختصة.‏