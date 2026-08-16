الشيباني والصفدي يبحثان التنسيق السوري الأردني وتطورات المنطقة

دمشق-سانا
بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
وتناول الجانبان، خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين سوريا والأردن، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، في الـ 12 من نيسان الماضي، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة 30 وزيراً من كلا البلدين.
ويُعد مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان المختصة.