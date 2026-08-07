سفير أبخازيا في سوريا: المعارض الصناعية المتخصصة بدمشق تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

أكد سفير جمهورية أبخازيا بدمشق محمد علي أهمية المعارض الصناعية والاقتصادية التي تستضيفها سوريا في التعريف بالمنتجات الوطنية وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول.

وأوضح السفير علي في تصريح لـ سانا، خلال جولته في المعارض الصناعية المتخصصة المقامة حاليا على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، أن لقاءاته مع أصحاب المصانع والشركات السورية أظهرت وجود فرص واسعة للتعاون، لافتاً إلى حرص السفارة على التواصل مع الشركات المشاركة والتعريف بمنتجاتها لدى رجال الأعمال في أبخازيا، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

فرص تعاون بين البلدين

وبين السفير علي وجود فرص للتعاون بين البلدين في عدد من القطاعات، ولا سيما الصناعات النسيجية والخزفيات والحرف التقليدية والمنتجات الدمشقية، مبيناً أن هذه المنتجات تحظى باهتمام في السوق الأبخازية، في حين يمكن لسوريا الاستفادة من الأخشاب وبعض أنواع الفحم المستخدمة في تشغيل المصانع، إضافة إلى تطوير التعاون في القطاع السياحي.

واعتبر السفير علي أن تسارع وتيرة إقامة المعارض الدولية والتخصصية في سوريا يعكس انفتاحها الاقتصادي على مختلف الدول، مشيراً إلى أن المعوقات التي تواجه الحركة التجارية تتراجع تدريجياً مع تطور التسهيلات المتعلقة بالتجارة والتحويلات المالية وطرق النقل.

وأكد أن استمرار تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين سوريا وأبخازيا يمثل أولوية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص التي توفرها المعارض والفعاليات الاقتصادية السورية.

وتختتم يوم غد السبت على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية”، التي تضم معرض الصناعات البلاستيكية “سيريا بلاست” في دورته السابعة، ومعرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” في دورته السادسة، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج “روميكس” في دورته الثالثة.