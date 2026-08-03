أكثر من مليون مسافر عبر منفذ السلامة الحدودي مع تركيا منذ مطلع العام

حلب-سانا



بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ السلامة الحدودي مع تركيا في كلا الاتجاهين منذ مطلع العام الحالي، مليوناً و40 ألف مسافر، بينما استقبل المنفذ خلال الفترة ذاتها 63 ألف مواطن سوري عادوا طوعاً إلى أرض الوطن، في مؤشر يعكس حجم النشاط الذي يشهده المنفذ وكفاءة الإجراءات المتبعة في تنظيم حركة العبور.



وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الإثنين، أن منفذ السلامة الحدودي يشهد حركة عبور نشطة منذ مطلع العام الحالي، في ظل استمرار تدفق المسافرين والعائدين طوعاً إلى سوريا، وسط إجراءات ميسرة وخدمات متواصلة تقدمها كوادر المنفذ، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، وانسيابية الحركة، وتوفير بيئة استقبال منظمة وآمنة.



وأشارت الهيئة إلى أنه بالتوازي مع النشاط المتزايد في حركة العبور، تتواصل أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير بنيته التحتية، ورفع مستوى جاهزيته التشغيلية، بما يعزز قدرته على استيعاب النمو المتواصل في حركة المسافرين، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.



وكانت الفرق الفنية في الهيئة باشرت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أواخر الشهر الماضي، أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تطوير بنيته التحتية ورفع مستوى جاهزيته التشغيلية.