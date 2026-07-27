سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة ‏

دمشق-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة ‏استهداف ‏منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏عبر طائرات ‏مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من ‏الأراضي العراقية، ‏واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكاً لأمن ‏المملكة واستقرارها، ‏وتهديداً لأمن المنطقة‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، ‏تضامن ‏سوريا مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما ‏تتخذه ‏من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ‏مجددةً ‏موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من ‏شأنه ‏زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‎.‎

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم ‏اعتراض ‏وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت ‏استهداف منشآت ‏نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.‏