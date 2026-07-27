سوريا تُدين بشدة محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية عبر طائرات مسيرة ‏

دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات محاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، وتهديداً لأمن المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين، تضامن سوريا مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددةً موقفها الداعي إلى احترام سيادة الدول ورفض كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية.