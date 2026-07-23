الخارجية و«‏OECD‏» تبحثان تطوير الحوكمة العامة وتعزيز الإصلاح المؤسسي في سوريا

دمشق-سانا

عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة قتيبة قاديش، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنمية «‏OECD‏»، ورشة عمل بعنوان «نحو حوكمة عامة أكثر انفتاحاً وفاعلية في سوريا».‏

وذكرت الوزارة، في منشور على منصة «إكس» اليوم الأربعاء، أن الورشة بحثت سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ‏وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة الحوكمة العامة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية ورفع ‏فاعلية العمل الحكومي.‏

وشارك في الورشة رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ميريام علام، وسفيرا إيطاليا ‏وألمانيا، ومعاونو وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ‏والمنظمات الدولية.‏