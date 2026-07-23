الخارجية و«‏OECD‏» تبحثان تطوير الحوكمة العامة وتعزيز الإصلاح المؤسسي في سوريا

دمشق-سانا
عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة قتيبة قاديش، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ورشة عمل بعنوان «نحو حوكمة عامة أكثر انفتاحاً وفاعلية في سوريا».
وذكرت الوزارة، في منشور على منصة «إكس» اليوم الأربعاء، أن الورشة بحثت سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة الحوكمة العامة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية ورفع فاعلية العمل الحكومي.
وشارك في الورشة رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ميريام علام، وسفيرا إيطاليا وألمانيا، ومعاونو وزراء العدل والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.