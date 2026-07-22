وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن

عمّان-سانا
زار وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، اليوم الأربعاء، والتقى مديرها فراس الضرابعة، واطّلع على آليات حفظ الوثائق الوطنية والأرشيف والمخطوطات، وجهود الدائرة في رقمنة محتوياتها وصون التراث الثقافي.
كما زار الوزير الصالح متحف الحياة البرلمانية، والتقى مدير المتحف ماهر نفش، واستمع إلى شرح حول مقتنياته التي توثق مسيرة الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية، وما يضمه من وثائق وصور ومقتنيات تاريخية تجسّد تطور التجربة البرلمانية الأردنية.
وكان الوزير الصالح بحث في وقت سابق اليوم في عمّان مع نظيره الأردني مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير برامج التبادل الثقافي والفني بين البلدين.