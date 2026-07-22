وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن

photo 1 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن

عمّان-سانا

زار وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح، ‏دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، اليوم الأربعاء، والتقى ‏مديرها فراس الضرابعة، واطّلع على آليات حفظ ‏الوثائق الوطنية والأرشيف والمخطوطات، وجهود ‏الدائرة في رقمنة محتوياتها وصون التراث الثقافي‎.‎

كما زار الوزير الصالح متحف الحياة البرلمانية، ‏والتقى مدير المتحف ماهر نفش، واستمع إلى شرح ‏حول مقتنياته التي توثق مسيرة الحياة البرلمانية في ‏المملكة الأردنية الهاشمية، وما يضمه من وثائق ‏وصور ومقتنيات تاريخية تجسّد تطور التجربة ‏البرلمانية الأردنية.

وكان الوزير الصالح بحث في وقت سابق اليوم في ‏عمّان مع نظيره الأردني مصطفى نصر مصطفى ‏الرواشدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير برامج ‏التبادل الثقافي والفني بين البلدين‎.‎

photo 6 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
photo 7 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
photo 2 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
photo 3 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
photo 4 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
photo 5 2026 07 22 19 17 28 وزير الثقافة يزور دائرة المكتبة الوطنية ومتحف ‏الحياة البرلمانية في الأردن
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