في الذكرى الـ 15 للثورة.. بريطانيا تجدد دعمها لسوريا

لندن-سانا

جدّدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، دعم بلادها لسوريا، ولشعبها ووقوفها إلى جانبهما، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية.

وأوضحت سنو في منشور على منصة “إكس” بهذه المناسبة اليوم الأحد أنه بعد مرور 15 عاماً على بدء الثورة، تحين لحظة للتذكر، والتأمل في كل ما تحقق منذ يوم التحرير، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا، والعمل من أجل مستقبل مستقر، وآمن ومزدهر لجميع السوريين.

ويحيي السوريون يوم الأربعاء المقبل الثامن عشر من آذار، الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانطلاق الثورة، ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية، والإصلاح، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك