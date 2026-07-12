الشيباني يعزي أمير دولة قطر وشعبها بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني 3 الشيباني يعزي أمير دولة قطر وشعبها بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

دمشق-سانا

تقدّم وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اليوم الأحد، بخالص التعازي إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري، بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وقال الوزير الشيباني عبر حسابه على منصة ‌‏”إكس”: “ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله”.

وأضاف الوزير الشيباني: أتقدم بخالص التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان”.

وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الأحد أمير البلاد ‌‏السابق، ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ناهز ‌‏74 عاماً، كما أعلن الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة أربعة أيام.‏

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