سوريا تبحث مع أرمينيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التعاون البيئي ‏والمناخي

دمشق-سانا

بحث معاون وزارة الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية يوسف شرف مع ‏وفدي الجمهورية الأرمينية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ‏GIZ، فرص ‏التعاون المشتركة وتنفيذ المشاريع البيئية والمناخية.‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء ‏أن اللقاء جاء على هامش أعمال الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة ‏صندوق المناخ الأخضر في دوشنبه، حيث تمت مناقشة تبادل الخبرات، ‏وتطوير قطاع إدارة النفايات والنظافة، ودعم مسارات التنمية المستدامة في ‏سوريا.‏

وشارك وفد وزارة الإدارة المحلية والبيئة، برئاسة معاون الوزير لشؤون ‏البيئة يوسف شرف، في اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر ‏بنسخته الخامسة والأربعين في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، التي عقدت ‏في الفترة بين 29 حزيران الماضي، و3 تموز الجاري.‏

واعتمد مجلس إدارة الصندوق ‏GCF‏ في 3 من الشهر الجاري، تمويل أول ‏مشروع وطني لسوريا بقيمة 27.7 مليون دولار، تحت عنوان “تعزيز القدرة ‏على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ‏ونقص المياه في سوريا”.‏