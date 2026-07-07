سوريا تبحث مع أرمينيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي التعاون البيئي ‏والمناخي

دمشق-سانا
بحث معاون وزارة الإدارة المحلية والبيئة للشؤون البيئية يوسف شرف مع وفدي الجمهورية الأرمينية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، فرص التعاون المشتركة وتنفيذ المشاريع البيئية والمناخية.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء جاء على هامش أعمال الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر في دوشنبه، حيث تمت مناقشة تبادل الخبرات، وتطوير قطاع إدارة النفايات والنظافة، ودعم مسارات التنمية المستدامة في سوريا.
وشارك وفد وزارة الإدارة المحلية والبيئة، برئاسة معاون الوزير لشؤون البيئة يوسف شرف، في اجتماع مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر بنسخته الخامسة والأربعين في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه، التي عقدت في الفترة بين 29 حزيران الماضي، و3 تموز الجاري.
واعتمد مجلس إدارة الصندوق GCF في 3 من الشهر الجاري، تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27.7 مليون دولار، تحت عنوان “تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ، ونقص المياه في سوريا”.