الشيباني يرفع علم سوريا فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن

واشنطن-سانا

رفع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الامريكية واشنطن.

وقال الوزير الشيباني في تصريح مقتضب عقب رفع العلم اليوم: “هذه لحظة تاريخية تعبر عن كل سوري ضحى لأجلها، وفي هذه اللحظة لا يمكن أن ننسى الشهداء وعوائل المفقودين والمصابين، ومن ضحى من أجل أن يرى سوريا في هذا المكان”.

وفي تغريدة على منصة (X) قال الشيباني: “بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر.. سوريا تعود”.

وتم رفع العلم بحضور عدد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.

ويجري وزير الخارجية زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة، كونها الأولى منذ خمسة وعشرين عاماً لوزير خارجية سوري، وتشكل محطة فارقة في مسار العلاقات السورية – الأمريكية بعد عقود من الانقطاع.

وكان الشيباني التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندوا، وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعددًا من المسؤولين في وزارة الخزانة، وبحث معهم العلاقات السورية الأمريكية وآفاق تطويرها، ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.