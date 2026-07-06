محكمة نمساوية تصدر اليوم حكمها بحق ضابطين سابقين في النظام البائد بتهم التعذيب

فيينا-سانا‏

تصدر محكمة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الإثنين، حكمها بحق ضابطين سابقين في النظام البائد، متهمين بتعذيب ‏معتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن خالد الحلبي، وهو عميد سابق في استخبارات النظام البائد، يبلغ من العمر 63 عاماً، وموقوف ‏احتياطياً منذ عام 2024، يواجه اتهامات تشمل التعذيب والإكراه الجنسي، إضافة إلى عدة تهم تتعلق بإلحاق أذى جسدي ‏جسيم.‏

كما يواجه مصعب أبو ركبة، البالغ 54 عاماً، وهو مقدم ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي، اتهامات بإلحاق أذى ‏جسدي جسيم والإكراه الجنسي، خلال فترة عمله في مدينة الرقة بين نيسان 2011 وآذار 2013.‏

واتهم الادعاء النمساوي الرجلين بأنهما “أصدرا أوامر في مناسبات عديدة أو تقاعسا عن منع سوء معاملة أعضاء في حركة ‏احتجاجية”.‏

وأدلى عدد من المحتجزين بشهاداتهم أمام المحكمة، تحدثوا خلالها عن تعرضهم للضرب المبرح على يد حراس، في وقت ‏كان فيه المتهمان يتوليان مسؤولية المكان الذي احتُجزوا فيه.‏

وقال أحد الشهود: “ما زلت أشعر بالخوف حتى يومنا هذا”، واصفاً كيف استجوبه الحلبي، وتعرض للضرب على باطن ‏قدميه باستخدام كابلات كهربائية.‏

كما روى محتجزون آخرون تفاصيل احتجازهم في زنازين ضيقة ومكتظة، فيما ذكر أحدهم أنه أُبقي عارياً مدة ثمانية أو ‏تسعة أيام، مع سكب الماء البارد عليه بشكل متكرر.‏

وبحسب الادعاء، فإن الحلبي تلقى “تعليمات مباشرة” من النظام البائد، واستخدم العنف “بشكل منهجي” عبر “أساليب تعذيب ‏نمطية”.‏

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي نقل الحلبي إلى النمسا قادماً من فرنسا، حيث كان يقيم ‏آنذاك، ووفق وكالة الأنباء النمساوية، فإن الاتفاق مع الموساد، الذي حمل الاسم الرمزي “الحليب الأبيض”، جرى بإشراف ‏مارتن فايس، الذي كان يرأس حينها جهاز الاستخبارات النمساوي “بي في تي”.‏

وتعد هذه المحاكمة الأحدث في أوروبا لمسؤولين سابقين في النظام البائد، بتهم ارتكاب جرائم خلال الثورة السورية، بموجب ‏مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح للقضاة النظر في قضايا تتعلق بجرائم خطيرة ارتُكبت خارج بلدانهم.‏

ففي آذار الماضي، بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن محاكمة العقيد السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام ‏البائد سالم السالم، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتعذيب، في قضية وُصفت بأنها سابقة قضائية على الأراضي ‏البريطانية.‏

كما بدأت محكمة في العاصمة الألمانية برلين، خلال الشهر ذاته، محاكمة متزعم ميليشيا موالية للنظام البائد، بتهم تتعلق ‏بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل متظاهرين، وتسليم محتجزين إلى أجهزة أمنية تابعة للنظام تعرضوا خلالها للتعذيب ‏وسوء المعاملة.‏