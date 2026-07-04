سوريا تهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على بناء علاقات تخدم ‏تطلعات شعبيهما

دمشق-سانا
هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم السبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بهذه المناسبة حرص سوريا على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم تطلعات الشعبين نحو مستقبل يسوده التعاون والسلام.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد هنأ في وقت سابق اليوم الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.