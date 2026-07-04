سوريا تهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على بناء علاقات تخدم ‏تطلعات شعبيهما

دمشق-سانا

هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم السبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها ‏بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بهذه المناسبة حرص سوريا على تعزيز ‏الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن ‏والاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم تطلعات الشعبين نحو مستقبل يسوده التعاون ‏والسلام.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع قد هنأ في وقت سابق اليوم الرئيس دونالد ترامب والشعب ‏الأمريكي، بمناسبة ‏الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.‏