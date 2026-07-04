سوريا تهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على بناء علاقات تخدم ‏تطلعات شعبيهما

1 2 1 سوريا تهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على بناء علاقات تخدم ‏تطلعات شعبيهما

دمشق-سانا

هنأت الجمهورية العربية السورية اليوم السبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها ‏بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بهذه المناسبة حرص سوريا على تعزيز ‏الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن ‏والاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم تطلعات الشعبين نحو مستقبل يسوده التعاون ‏والسلام.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع قد هنأ في وقت سابق اليوم الرئيس دونالد ترامب والشعب ‏الأمريكي، بمناسبة ‏الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.‏

photo 2026 07 04 22 34 24 سوريا تهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال وتؤكد حرصها على بناء علاقات تخدم ‏تطلعات شعبيهما
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