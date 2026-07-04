الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية ‏

دمشق-سانا‏

تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من ‏وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.‏

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين بحثا ‏خلال الاتصال آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.‏

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في مختلف ‏المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين.‏

يشار إلى أن الوزير الشيباني استقبل في 5 شباط الماضي نظيره الفرنسي جان نويل ‏بارو في العاصمة دمشق، وجرت خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ‏والتطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما تم التأكيد على وحدة سوريا ‏وسيادتها وسلامة أراضيها.‏