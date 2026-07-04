الشيباني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الإقليمية والدولية ‏

دمشق-سانا
تلقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في خدمة مصالح الشعبين الصديقين.
يشار إلى أن الوزير الشيباني استقبل في 5 شباط الماضي نظيره الفرنسي جان نويل بارو في العاصمة دمشق، وجرت خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، كما تم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.