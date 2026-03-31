إعادة افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي بين سوريا والعراق في إطار تعزيز التعاون بين البلدين

دمشق-سانا

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش اليوم الثلاثاء، عن إعادة افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي بين سوريا والعراق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح علوش في منشور له على صفحته في فيسبوك أن قوافل صهاريج النفط العراقي بدأت اليوم بالدخول عبر المنفذ باتجاه مصب بانياس النفطي، بما يعكس تفعيل حركة العبور التجاري، وتعزيز تدفّق الطاقة ترانزيت عبر الأراضي السورية.

وأشار علوش إلى أن وفداً من رئاسة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أجرى جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منفذ اليعربية ربيعة مع العراق، تمهيداً لاستكمال تفعيل العمل فيه مطلع شهر أيار القادم، إلى جانب متابعة واقع منفذ سيمالكا فيشخابور، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لإدخاله ضمن منظومة عمل الهيئة، بما يسهم في تكامل عمل المنافذ الحدودية وتعزيز انسيابية حركة البضائع والمسافرين.

وأكد علوش أن هذه الخطوات تشكّل محطة مهمة في تعزيز الربط الاقتصادي بين البلدين، وتفعيل خطوط التجارة والطاقة، بما يدعم حركة التبادل التجاري، ويعزّز فرص التكامل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، قتيبة بدوي بحث في الخامس عشر من شهر كانون الأول الماضي مع وفد عراقي برئاسة الفريق سامي عبد الحسين راضي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، سبل تعزيز واقع المنافذ الحدودية والتعاون المشترك السوري العراقي، وناقشا آليات تسريع افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي، إضافة إلى استعراض الأعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لبناء منفذ جديد في منطقة البوكمال بديلاً عن المنفذ الحالي.