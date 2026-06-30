منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتطالب بإيقافها

جدة-سانا

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء وبأشد العبارات، الاعتداءات والتوغلات المتكررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكدة أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وعبّرت الأمانة العامة في بيان عن استنكارها لاعتداءات الاحتلال المستمرة على سوريا وسعيه لزعزعة أمنها واستقرارها وتقويض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مجددة التأكيد على وقوفها وتضامنها مع سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما دعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذه الاعتداءات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الأول الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.

وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.