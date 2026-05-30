الأوقاف السورية تتسلّم وثيقة الترتيبات الأولية لموسم حج 1448هـ

مكة المكرمة-سانا
تسلّم وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري وثيقة الترتيبات الأولية والبرنامج الزمني لموسم حج 1448هـ، في خطوة تؤذن بانطلاق الاستعدادات المبكرة للموسم القادم.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري تسلّم الوثيقة ممثلاً عن الجانب السوري، وذلك خلال حفل “ختامها مسك” في مكة المكرمة، بحضور مدير الحج السوري محمد نور أعرج، ومدير المكتب الإداري أحمد الحداد.
وتعكس هذه الخطوة أهمية التخطيط المبكر والتنسيق المستمر، بما يعزز جاهزية بعثة الحج السورية، ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدّمة للحجاج السوريين في موسم حج 1448هـ.
ويُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ 24 ألفاً و500 حاج وحاجة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق وحلب الدوليان، بعد زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة حج إضافية.