الأوقاف السورية تتسلّم وثيقة الترتيبات الأولية لموسم حج 1448هـ

مكة المكرمة-سانا

تسلّم وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري وثيقة الترتيبات الأولية ‏والبرنامج الزمني لموسم حج 1448هـ، في خطوة تؤذن بانطلاق ‏الاستعدادات المبكرة للموسم القادم.‏

وأوضحت وزارة الأوقاف، في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، ‏أن وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري تسلّم الوثيقة ممثلاً عن الجانب ‏السوري، وذلك خلال حفل “ختامها مسك” في مكة المكرمة، بحضور مدير ‏الحج السوري محمد نور أعرج، ومدير المكتب الإداري أحمد الحداد. ‏

وتعكس هذه الخطوة أهمية التخطيط المبكر والتنسيق المستمر، بما يعزز ‏جاهزية بعثة الحج السورية، ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدّمة للحجاج ‏السوريين في موسم حج 1448هـ.‏

ويُذكر أن العدد الإجمالي للحجاج السوريين الذين تم تفويجهم لهذا الموسم بلغ ‌‏24 ألفاً و500 حاج وحاجة، وذلك عبر عدة مطارات، منها مطارا دمشق ‏وحلب الدوليان، بعد زيادة الحصة المخصصة لسوريا بمقدار ألفي تأشيرة ‏حج إضافية.‏