القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يلتقي مطران ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس

برلي-سانا‏

التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، محمد براء شكري، مطران ‏ألمانيا وأوروبا الوسطى في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إسحق بركات، ‏والأسقف المعاون مطران برلين يوحنا هيكل.‏

وذكرت السفارة السورية عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ‏ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث أوضاع الرعايا الروم الأرثوذكس المقيمين في ألمانيا، ‏وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم شؤونهم واحتياجاتهم.‏

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السفارة السورية في برلين ومختلف المؤسسات ‏الدينية والاجتماعية للجالية السورية في ألمانيا، بهدف متابعة شؤون المواطنين السوريين المقيمين ‏هناك وتعزيز التعاون بما يسهم في تلبية احتياجاتهم.‏