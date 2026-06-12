القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يلتقي مطران ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس

برلي-سانا
التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، محمد براء شكري، مطران ألمانيا وأوروبا الوسطى في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إسحق بركات، والأسقف المعاون مطران برلين يوحنا هيكل.
وذكرت السفارة السورية عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث أوضاع الرعايا الروم الأرثوذكس المقيمين في ألمانيا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم شؤونهم واحتياجاتهم.
ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر بين السفارة السورية في برلين ومختلف المؤسسات الدينية والاجتماعية للجالية السورية في ألمانيا، بهدف متابعة شؤون المواطنين السوريين المقيمين هناك وتعزيز التعاون بما يسهم في تلبية احتياجاتهم.