الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين

photo 2026 05 03 17 00 52 الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين

القاهرة-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، مباحثات موسعة في القاهرة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الصناعة خالد الهاشم.

وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية بين سوريا ومصر.

وكان التقى وزير الخارجية الشيباني، في وقت سابق اليوم، نظيره المصري عبد العاطي في العاصمة المصرية القاهرة.

photo 2026 05 03 17 00 45 scaled الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين
photo 2026 05 03 17 00 47 scaled الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين
photo 2026 05 03 17 00 50 scaled الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين
photo 2026 05 03 17 00 34 scaled الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين
الوزير الشيباني يلتقي الوزير النرويجي للتنمية الدولية
وزير الطاقة يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية بقطر الارتقاء بقطاعي النفط والكهرباء
الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن وتدعو لاحترام سيادة سوريا
النرويج تراجع استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل
أردوغان: “إسرائيل” تحاول منع الاستقرار في سوريا ولبنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك