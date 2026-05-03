الشيباني يجري مباحثات موسعة مع نظيره المصري بمشاركة وزيري الصناعة في البلدين

القاهرة-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، مباحثات موسعة في القاهرة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، ووزير الصناعة خالد الهاشم.

وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية بين سوريا ومصر.

وكان التقى وزير الخارجية الشيباني، في وقت سابق اليوم، نظيره المصري عبد العاطي في العاصمة المصرية القاهرة.