افتتاح أربعة أقسام في المشفى الوطني بطرطوس بعد ترميمها

طرطوس-سانا

تم اليوم افتتاح أربعة أقسام في المشفى الوطني بطرطوس بعد ترميمها، إضافة إلى عدد من المراكز الصحية في جزيرة أرواد، وقلعة الخوابي بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي تصريح لمراسل سانا بين حسين الخطيب معاون وزير الصحة أنه تم افتتاح مركزين صحيين في جزيرة أرواد وفي قلعة الخوابي، واستلام ثلاث سيارات إسعاف من المتبرعين من أهالي مدينة طرطوس، إضافة الى افتتاح أربعة أقسام بمشفى طرطوس الوطني، والتي تم ترميمها من جديد، وتشمل قسم الكلية الصناعية والقثطرة والعناية الإسعافية والحروق.

بدوره أوضح مدير صحة طرطوس علاء برهوم في تصريح مماثل أنه تم افتتاح مركز الخوابي الصحي وتزويده بسيارة إسعاف، ومركز إسعاف البحر مع سيارتي إسعاف جديدتين، ومركز أرواد وتزويده بنظام عمل جديد ليقدم خدماته على مدار الساعة بسبب طبيعة المنطقة وبعدها عن مدينة طرطوس، مشدداً على ضرورة تفعيل الإسعاف بنظام 24 ساعة في جزيرة أرواد.

وأشار برهوم إلى أنه تم ترميم أربعة أقسام بالمشفى الوطني في طرطوس وهي العناية الإسعافية والحروق، وقسم غسيل الكلى بعد إضافة 12 جهاز غسيل كلى جديداً، وإعادة تفعيل قسم القثطرة القلبية بعد إصلاح الجهاز الموجود الذي كان متوقفا لأكثر من عام ونصف العام، وإضافة أجهزة جديدة وهي جهاز تنظير الحالب لتفتيت الحصيات بالليزر، وجهاز التنظير الهضمي العلوي والسفليز.

وأكد برهوم أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح مراكز تخصصية طبية جديدة ورفدها بمزيد من الأجهزة الجديدة، لتفعيل خدمات كانت غير موجودة وإصلاح أجهزة ذات قيمة طبية عالية سيتم تفعيلها.

