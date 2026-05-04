الرئيس الشرع يلتقي رجل الأعمال المصري حسن علام.. ومباحثات في قطاع التطوير العقاري

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، رجل الأعمال المصري حسن علام.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات وتأهيل البنى التحتية، إضافة إلى واقع بيئة الأعمال في سوريا، والخطوات الحكومية الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق السورية أمام استثمارات نوعية تسهم في دعم مسار التعافي والتنمية.

ويشغل علام منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إحدى أعرق المجموعات الهندسية في المنطقة منذ تأسيسها عام 1936، وعمل على التوسع جغرافياً في الشركة عبر تنفيذ مشاريع في 10 دول عبر ثلاث قارات، وأسهم في تعزيز مكانتها ضمن المرتبة 45 عالمياً في قائمة أكبر 250 شركة مقاولات في العالم.

ويُعدّ علام أحد أبرز القيادات التنفيذية في قطاع الهندسة والإنشاءات والاستثمار والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقاد منذ عام 2009 تحولاً استراتيجياً أسهم في تعزيز مكانة المجموعة كشريك رئيسي في تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية الاستراتيجية إقليمياً ودولياً.