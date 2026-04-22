حضور سوري فاعل في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول يعزّز مسار الدبلوماسية البرلمانية

إسطنبول-سانا

سجل وفد مجلس الشعب السوري حضوراً لافتاً وفاعلاً في أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية.

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوفد أجرى على هامش فعاليات هذه الدورة سلسلة من اللقاءات الثنائية لتطوير التعاون البرلماني وتوضيح المواقف السورية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، شملت وفوداً من العراق والباكستان، وتركيا والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، كما بحث مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بمشاركة سوريا في اللجان الدائمة.

وأكد وفد سوريا أن هذه الدورة تشكل محطة انتقال نوعية للدبلوماسية البرلمانية السورية، من الحضور الرمزي إلى التأثير المباشر، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستوجب حواراً برلمانياً شفافاً يحترم السيادة الوطنية ويواجه التحديات المشتركة.

وأشاد مسؤولو الاتحاد البرلماني الدولي بانخراط سوريا الفاعل في النقاشات، ولا سيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة وتمكين البرلمانيين، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة سوريا ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد.

اليماحي يؤكد دعم البرلمان العربي لسوريا

وفي السياق أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي دعم البرلمان الكامل لأمن واستقرار سوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادتها ووحدتها في مواجهة أي تدخلات خارجية.

وأشار اليماحي خلال لقائه وفد مجلس الشعب السوري المشارك في الاجتماعات برئاسة محمد سعدي سكرية، إلى أن سوريا الموحدة والقوية تمثل ركناً أساسياً من منظومة الأمن القومي العربي، معرباً عن تطلعه إلى بدء عمل مجلس الشعب السوري في أقرب وقت ممكن، واستكمال الاستحقاقات الوطنية بإرادة مستقلة وبدعم عربي.

من جهته، أكد سكرية أن سوريا الجديدة منفتحة على التعاون مع جميع الدول، ولا سيما الدول العربية التي تشكل الحاضنة الأساسية لها، مشيراً إلى أن مجلس الشعب سيبدأ عمله في القريب العاجل، وسيكون حريصاً على أن يكون جزءاً فاعلاً من البرلمان العربي.

وعقدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعمال دورتها الـ 152 خلال الفترة من الـ 15 حتى الـ 19من الشهر الجاري تحت شعار: غرس الأمل، وإرساء السلام، وضمان العدالة للأجيال القادمة.

وترأس الوفد السوري الفائز في انتخابات مجلس الشعب، محمد سعدي سكريّة، وضم كلاً من الفائز في الانتخابات ياسر الشحادة، وعضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عماد برق.