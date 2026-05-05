جنى خراط.. تفوق سوري في النمسا وسفيرة مدرستها لدى الاتحاد الأوروبي

فيينا-سانا

برزت الطالبة السورية جنى خراط كنموذج مميز للتفوق والإصرار في أوروبا، بعد أن تمكنت خلال سنوات قليلة من تحقيق نجاح أكاديمي لافت في النمسا، متجاوزة تحديات اللغة والاندماج، لتتوج مسيرتها باختيارها ضمن فريق “السفراء الشباب” في مدرستها، في إنجاز يعكس صورة مشرقة عن الطاقات السورية في أوروبا.

وأوضحت جنى في حديثها لوكالة سانا، أنها قدمت إلى النمسا عام 2016 وهي في السابعة من عمرها، لتبدأ رحلة حافلة بالتحديات، غير أن إصرارها واجتهادها مكّناها من تجاوز مختلف العقبات، وأشارت إلى اختيارها ضمن فريق السفراء (Junior Ambassadors) في مدرستها، لتكون السورية الوحيدة في هذا الفريق، في خطوة تعكس تميزها وثقة مدرستها بقدراتها.

وقالت جنى: إنها شاركت في عدد من البرامج الأوروبية المهمة، أبرزها زيارتها إلى مقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ ضمن برنامج Euroscola، حيث أتيحت لها الفرصة للجلوس في قاعة البرلمان والمشاركة في نقاشات مباشرة مع طلاب من مختلف الدول الأوروبية، إضافة إلى طرح تساؤلات تتعلق بقضايا الشباب والتعليم.

وأضافت: إنها شاركت أيضاً في رحلة إلى بروكسل ضمن برنامج Erasmus+، شملت زيارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من بينها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تعرفت عن قرب على آليات العمل الأوروبي وأهمية دور الشباب في صناعة القرار، موضحة أنه تم اختيارها كسفيرة لمدرستها في برلمان الاتحاد الأوروبي.

ولفتت جنى إلى أنه خلال هذه المشاركات، التقت عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، وطرحت أسئلة تتعلق بمستقبل الشباب ودورهم في المجتمعات، مؤكدة من خلال حضورها قدرة الشباب السوري على التفاعل والمشاركة في القضايا الدولية.

وأشارت جنى إلى أن مشاركتها في هذه الفعاليات داخل البرلمان الأوروبي لم تكن سهلة، وخاصة في هذا العمر، إلا أنها تمكنت من إثبات حضورها والمشاركة بفعالية في النقاشات إلى جانب طلاب من مختلف الدول.

وذكرت جنى أنها حاولت من خلال مشاركاتها إيصال رسالة إلى المجتمع الأوروبي بأنه لا يوجد شيء مستحيل بالنسبة للشباب السوري، لافتة إلى أن السوريين تمكنوا من تحقيق إنجازات رغم التحديات، وأثبتوا حضورهم ونجاحهم في مختلف بلدان المهجر.

وأشارت جنى إلى أنها غادرت سوريا في سن السابعة، ولكنها ظلت تحمل اسم وطنها معها في كل محطة من مسيرتها، مؤكدة أن سوريا لا تزال حاضرة في قلبها، حيث تحرص على الحفاظ على لغتها وهويتها وثقافتها، وتضع بلدها في صدارة اهتماماتها في كل خطوة ومشاركة.

وبينت أنه رغم مغادرتها سوريا في سن مبكرة، فإنها تحتفظ بثقة كبيرة بالعودة إليها مستقبلاً والمساهمة في إعادة بنائها، لتكون من بين أفضل البلدان.

وحول طموحاتها المستقبلية، بينت جنى أنها كانت تطمح لدراسة الطب، إلا أن تجربتها ضمن الأنشطة المرتبطة بالبرلمان الأوروبي فتحت أمامها آفاقاً جديدة، وولدت لديها شغفاً في مجال العلوم السياسية وأنها تلقت دعماً كبيراً وتشجيعاً مستمراً من مدرسيها في مدرستها الدولية (ISK)، إلى جانب الدعم الذي حظيت به من عائلتها، ما ساعدها على تحديد مسارها المستقبلي بثقة أكبر.

وتستعد جنى حالياً لرحلة جديدة إلى ليتوانيا في شهر أيلول القادم، في إطار استمرار مشاركاتها الدولية، ما يعكس طموحها في تطوير تجربتها والانفتاح على المزيد من الثقافات.

تعد قصة جنى خراط أكثر من مجرد تفوق دراسي، فهي نموذج حيّ لجيل سوري جديد يسعى إلى إثبات حضوره في العالم، والمساهمة مستقبلاً في بناء وطنه.