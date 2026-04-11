قطر تجدد دعمها الكامل لسيادة سوريا ووحدتها

الدوحة-سانا

جددت قطر دعمها الكامل لسيادة سوريا، مؤكدة موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان عبر منصة “إكس”، بأن وزير الدولة في الوزارة محمد الخليفي، بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك خلال لقائهما في الدوحة اليوم السبت، تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد الخليفي على دعم قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وتؤكد قطر باستمرار موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.