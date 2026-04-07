رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال النقل مع سوريا وتركيا

عمّان-سانا

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون التي وقعت اليوم الثلاثاء مع سوريا وتركيا، ووضع آليات واضحة لتنفيذ المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات النقل المختلفة بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن حسان استقبل وزيرَي النقل السوري يعرب بدر، والتركي عبد القادر أورال أوغلو، بحضور وزير النقل الأردني نضال القطامين، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عمّان، كخطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في قطاعات النقل البري والبحري، والتجارة والخدمات اللوجستية والربط السككي.

وعقد وزراء النقل في وقت سابق اجتماعاً ثلاثياً، تم خلاله توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات النقل البري والسككي والجوي والبحري بين الدول الثلاث، بما يسهم في دعم الربط الإقليمي وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاث سنوات، تُقيّم خلالها النتائج والمخرجات على أرض الواقع.