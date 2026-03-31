مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين بشأن الجولان السوري المحتل

جنيف-سانا

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين جدد فيهما إدانته انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق أبناء الجولان السوري المحتل، وطالبه بوقفها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والكف عن ممارساته القمعية.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، أن المجلس اعتمد خلال أعمال دورته الحادية والستين مشروع القرار (L.8) المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، مؤكداً بطلان جميع إجراءات الضم التي تفرضها سلطات الاحتلال، وضرورة حماية الحقوق المدنية لأبناء الجولان.

كما اعتمد المجلس مشروع القرار (L.36) المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على عدم شرعية الاستيطان ومخالفته الصريحة للقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس مشروع القرار (L.37) المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في إطار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد مجلس حقوق الإنسان أن اعتماد مشروعات القرارات يمنحها الصفة الرسمية كقرارات صادرة عنه، في تأكيد متجدد على رفض الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الجولان السوري المحتل.

وكانت سوريا رحبت يوم الجمعة الماضي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان القرار المعني بها للعام الثاني على التوالي بالإجماع، وأعربت عن تقديرها للنهج البناء والتعاون الذي أبدته دول المجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار وجهودها في صياغته.