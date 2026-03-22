سوريا تعزي قطر وتركيا بضحايا سقوط طائرة مروحية وتؤكد تضامنها معهما

دمشق-سانا

أعربت سوريا عن تعازيها ومواساتها لقطر وتركيا بمقتل ستة من منتسبي قواتهما بالإضافة إلى مدنيين من الجنسية التركية، إثر سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية مؤكدة تضامنها معهما.

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم الأحد أن الجمهورية العربية السورية تتقدم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لدولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة بمقتل ستة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية – التركية، بالإضافة إلى مدنيين من الجنسية التركية، إثر سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية القطرية نتيجة تعرضها لعطل أثناء تأدية واجبها الروتيني.

وأكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع حكومتي وشعبي قطر وتركيا في هذا المصاب الأليم، معربة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية وأن عمليات البحث جارية عن طاقمها وركابها قبل أن تعود لتعلن مقتل ستة منهم مع مواصلة البحث عن مفقود واحد.