سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة

دمشق-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى دمشق، ألنور شاه حسينوف آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الأمنية والشرطية.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بدمشق، تناول أيضاً تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتسعى وزارة الداخلية عبر هذه اللقاءات إلى تعزيز أواصر التعاون العربي والدولي، وفي هذا الإطار كان لقاء العقيد جبارة، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية النمساوية في الـ 2 من شباط الماضي في مبنى وزارة الداخلية النمساوية.