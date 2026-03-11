سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة

photo 2026 03 11 12 40 56 سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة

دمشق-سانا

بحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان لدى دمشق، ألنور شاه حسينوف آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات الأمنية والشرطية.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بدمشق، تناول أيضاً تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة، بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتسعى وزارة الداخلية عبر هذه اللقاءات إلى تعزيز أواصر التعاون العربي والدولي، وفي هذا الإطار كان لقاء العقيد جبارة، مع وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية النمساوية في الـ 2 من شباط الماضي في مبنى وزارة الداخلية النمساوية.

photo 2026 03 11 12 40 38 سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة
photo 2026 03 11 12 40 52 سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة
photo 2026 03 11 12 40 54 سوريا وأذربيجان تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة
هيئة الاستثمار تبحث مع مجموعة العجيمي السعودية فرص الاستثمار المتاحة في سوريا
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من الجالية السورية في البرازيل
مصدر مسؤول في الخارجية: قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية
الأمن التركي يعتقل 153 شخصاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك