سوريا تشارك بفعالية أممية في فيينا حول المخدرات الاصطناعية

فيينا-سانا

شارك وفد من وزارة الداخلية السورية بدعوة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في فعالية رفيعة المستوى بعنوان “سوق المخدرات الاصطناعية في الدول العربية: التطورات والاستجابات”، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة المخدرات في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الفعالية تناولت أبرز التحولات المرتبطة بانتشار المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية.

كما جرى خلال الفعالية مناقشة أبرز التحولات المرتبطة بانتشار المخدرات الاصطناعية في المنطقة العربية، إضافة إلى مناقشة التحديات الأمنية المرتبطة بها، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهتها، وتطوير آليات الاستجابة الفعّالة للحد من مخاطرها.

ويترأس وفد وزارة الداخلية السورية نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان، كما يضم مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة.

وانطلقت أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة، أمس الإثنين، في العاصمة النمساوية فيينا، وتستمر حتى الـ 13 من آذار الجاري، بمشاركة سوريا وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.