وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدنماركي للاجئين تعزيز التعاون

photo 2026 03 02 16 55 05 2 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع المجلس الدنماركي للاجئين تعزيز التعاون

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين في سوريا، ليزا جين، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

وبحسب ما أوردته الشؤون الاجتماعية والعمل على قناتها في التلغرام، فقد ناقش الجانبان، خلال اجتماعهما في مقر الوزارة، اليوم الإثنين، دعم برامج التمكين ومشاريع التعافي الاقتصادي وإعادة التأهيل.

وتشكلت اللجنة الوطنية للحماية الاجتماعية بموجب القرار الصادر عن معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، وتتولى دراسة منظومة الحماية الاجتماعية في سوريا، من حيث الاحتياجات والتحديات، وسبل معالجتها.

والمجلس الدنماركي للاجئين، هو منظمة إنسانية غير ربحية تأسس عام 1956، ويعمل في مختلف المشاريع الإنسانية بأكثر من 40 دولة في العالم، ويعتبر أحد مقدمي المساعدة الإنسانية في سوريا.

