مباحثات سورية سويسرية في جنيف لتعزيز دعم المشاريع الإنسانية وآليات التنفيذ

جنيف-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس سبل دعم المشاريع المقدَّمة إلى سوريا، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض آليات تنفيذها، وذلك قبيل انعقاد منتدى التعاون الدولي بدورته الخامسة، الذي يركّز على تحديات ومستقبل المساعدات الإنسانية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء في جنيف اليوم الجمعة، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز مشاريع دعم التعايش السلمي، ومساندة الفئات الأكثر هشاشة، إضافةً إلى توفير فرص عمل تحفظ كرامة المواطن، وتسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز قيم التعايش السلمي.

كما التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دومينيك ستيلهارت، ومساعد الأمين العام للوكالة ورئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط ديدييه شاسو، بحضور رئيسة قسم الشرق الأوسط ليزا ماغنولاي كارلين.

وركز اللقاء على أهمية بناء الثقة كمدخل أساسي لتعزيز التعايش السلمي، وضرورة دعم المشاريع التي تحقق أثراً مستداماً، مع التأكيد على العدالة الجغرافية في توزيع المشاريع بين المناطق، بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكانت الوزيرة قبوات شاركت كـ “ضيفة خاصة” في جلسة رفيعة المستوى دعت إليها منظمة انتر بيس ومنظمة أبطال المساواة بين الجنسين الدولية، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية وسفراء البعثات الدائمة في جنيف لكل من بلجيكا والسويد وفنلندا وبريطانيا واليونان.