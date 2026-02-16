مبادرة لمركز الملك سلمان للإغاثة لتأمين الكسوة الشتوية في ريف دمشق وحلب

الرياض-سانا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الإثنين عن توزيع 1823 قسيمة شرائية مخصصة لتأمين الكسوة الشتوية، استهدفت عدداً من العائلات المحتاجة في محافظتي ريف دمشق وحلب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المركز قوله في بيان: إن القسائم وُزعت في منطقة دير العصافير بريف دمشق ومدينة عندان بريف حلب، حيث استفاد منها 1823 شخصاً من المقيمين والمهجرين، وذلك ضمن مشروع الكسوة الشتوية “كنف” للعام الحالي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.