بطولة الجمهورية للسباحة تنطلق في دمشق مطلع الشهر القادم

دمشق-سانا

تنطلق منافسات بطولة الجمهورية للسباحة لكل الفئات العمرية، التي ينظمها الاتحاد السوري للسباحة خلال الفترة من 1 وحتى 6 أيلول المقبل على مسبح مدينة الياسمين الرياضية بدمشق.

وتشهد البطولة منافسات لفئات الصغار والصغيرات والأشبال والشبلات والناشئين والناشئات والشباب والشابات، إضافة إلى فئة الرجال والسيدات ضمن برنامج يضم سباقات متنوعة في مختلف أنواع السباحة.

ويتضمن برنامج فئة الصغار والصغيرات أربع مسابقات لمسافة 50 متراً لجميع أنواع السباحة، فيما يخوض الأشبال والشبلات عشر مسابقات تشمل سباقي 50 و100 متر لجميع أنواع السباحة إلى جانب سباقي 200 متر حرة و200 متر متنوع.

أما منافسات الناشئين والناشئات فتضم 11 مسابقة تشمل سباقات 100 و200 متر لجميع أنواع السباحة، إضافة إلى سباقي 400 متر حرة و200 متر متنوع، في حين يتنافس الشباب والشابات في 12 مسابقة تتضمن سباقات 100و200 متر لجميع أنواع السباحة و200 و400 متر متنوع، و400 و800 متر حرة.

وتختتم البطولة بمنافسات فئة الرجال والسيدات التي تشمل 12 مسابقة تتوزع على سباقي 100 و200 متر لجميع أنواع السباحة و200 و400 متر متنوع، إضافة إلى سباقي 400 و800 متر حرة.

وتشكل البطولة فرصة مهمة لتقييم مستويات السباحين واختيار العناصر المتميزة لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.