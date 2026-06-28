أهلي حلب وحمص الفداء في اختبارين حاسمين ضمن ‏المرحلة قبل الأخيرة من دوري كرة القدم الممتاز

محافظات-سانا
تقام اليوم الأحد سبع مباريات ضمن المرحلة التاسعة والعشرين (قبل الأخيرة) من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، تحمل في طياتها ملامح حسم الصراع على لقب البطولة وتحديد هوية الأندية الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى.
وفي صراع الصدارة الشرس، يتطلع أهلي حلب (المتصدر) إلى قطع خطوة عملاقة نحو اللقب عندما يلتقي فريق جبلة، في مواجهة يدخلها المتصدر بشعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على ريادته وفارق النقطة الوحيدة التي تفصله عن حمص الفداء، في حين يتمسك جبلة بآمال ضئيلة جداً للبقاء في الأضواء، حيث تعني خسارته هبوطه رسمياً إلى الدرجة الأولى، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الأهلي بنتيجة هدفين لهدف.
وعلى ملعب الفيحاء بدمشق، يخوض حمص الفداء (الوصيف والمطارد المباشر) اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق الجيش، في مباراة مصيرية للضيوف الذين لا بديل أمامهم سوى النقاط الثلاث للبقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة وانتظار أي تعثر للمتصدر، بينما يلعب الجيش اللقاء بعيداً عن ضغوط الحسابات بعد أن استقر في منطقة الأمان، علماً أن مواجهة الذهاب بين الطرفين كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
وعلى صعيد الهبوط والهروب من القاع، تتجه الأنظار صوب ملعب الجلاء بدمشق الذي يحتضن مواجهة الفتوة وخان شيخون، حيث يسعى الفتوة لتحقيق فوز يضمن له البقاء رسمياً في الممتاز وينهي كل الجدل، في حين يتطلع خان شيخون للتمسك ببصيص الأمل رغم صعوبة المهمة أمام فريق تفوق عليه ذهاباً بنتيجة عريضة استقرت على خمسة أهداف لهدفين.
وفي إدلب، يستضيف فريق أمية على ملعبه فريق الشرطة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأصحاب الأرض، والذين يتطلعون لحصد النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظهم المعقدة بانتظار نتائج الملاعب الأخرى، بينما يدخل الشرطة اللقاء بحذر شديد لتأمين موقعه بشكل كامل وتجنب الدخول في حسابات الجولة الأخيرة، وكانت مباراة الذهاب بينهما قد شهدت إثارة بالغة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وفي بقية مباريات الجولة التي تندرج تحت عنوان تحسين المواقع وتأدية الواجب بعد اتضاح مسار أطرافها، يستقبل الكرامة على ملعب خالد بن الوليد بحمص فريق الشعلة الذي تأكد هبوطه سابقاً، ويلتقي حطين مع دمشق الأهلي في اللاذقية، على أن تختتم الجولة في حلب بمواجهة تجمع الحرية والطليعة.
وكان فريق الوحدة قد حقق أمس السبت فوزاً صعباً على ضيفه تشرين بهدف دون رد، في افتتاح منافسات هذه الجولة.