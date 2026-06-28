أهلي حلب وحمص الفداء في اختبارين حاسمين ضمن ‏المرحلة قبل الأخيرة من دوري كرة القدم الممتاز

محافظات-سانا‏

تقام اليوم‎ ‎الأحد سبع مباريات ضمن المرحلة التاسعة ‏والعشرين (قبل الأخيرة) من الدوري السوري الممتاز ‏لكرة القدم، تحمل في طياتها ملامح حسم الصراع على ‏لقب البطولة وتحديد هوية الأندية الهابطة إلى دوري ‏الدرجة الأولى‎.‎

وفي صراع الصدارة الشرس، يتطلع أهلي حلب ‌‏(المتصدر) إلى قطع خطوة عملاقة نحو اللقب عندما ‏يلتقي فريق جبلة، في مواجهة يدخلها المتصدر بشعار لا ‏بديل عن الفوز للحفاظ على ريادته وفارق النقطة الوحيدة ‏التي تفصله عن حمص الفداء، في حين يتمسك جبلة بآمال ‏ضئيلة جداً للبقاء في الأضواء، حيث تعني خسارته ‏هبوطه رسمياً إلى الدرجة الأولى، وكان لقاء الذهاب بين ‏الفريقين قد انتهى لصالح الأهلي بنتيجة هدفين لهدف‎.‎

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق، يخوض حمص الفداء ‌‏(الوصيف والمطارد المباشر) اختباراً صعباً عندما يحل ‏ضيفاً ثقيلاً على فريق الجيش، في مباراة مصيرية ‏للضيوف الذين لا بديل أمامهم سوى النقاط الثلاث للبقاء ‏في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة وانتظار أي تعثر ‏للمتصدر، بينما يلعب الجيش اللقاء بعيداً عن ضغوط ‏الحسابات بعد أن استقر في منطقة الأمان، علماً أن ‏مواجهة الذهاب بين الطرفين كانت قد انتهت بالتعادل ‏السلبي دون أهداف‎.‎

وعلى صعيد الهبوط والهروب من القاع، تتجه الأنظار ‏صوب ملعب الجلاء بدمشق الذي يحتضن مواجهة الفتوة ‏وخان شيخون، حيث يسعى الفتوة لتحقيق فوز يضمن له ‏البقاء رسمياً في الممتاز وينهي كل الجدل، في حين يتطلع ‏خان شيخون للتمسك ببصيص الأمل رغم صعوبة المهمة ‏أمام فريق تفوق عليه ذهاباً بنتيجة عريضة استقرت على ‏خمسة أهداف لهدفين‎.‎

وفي إدلب، يستضيف فريق أمية على ملعبه فريق ‏الشرطة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأصحاب ‏الأرض، والذين يتطلعون لحصد النقاط الثلاث للإبقاء ‏على حظوظهم المعقدة بانتظار نتائج الملاعب الأخرى، ‏بينما يدخل الشرطة اللقاء بحذر شديد لتأمين موقعه بشكل ‏كامل وتجنب الدخول في حسابات الجولة الأخيرة، وكانت ‏مباراة الذهاب بينهما قد شهدت إثارة بالغة وانتهت ‏بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما‎.‎

وفي بقية مباريات الجولة التي تندرج تحت عنوان تحسين ‏المواقع وتأدية الواجب بعد اتضاح مسار أطرافها، يستقبل ‏الكرامة على ملعب خالد بن الوليد بحمص فريق الشعلة ‏الذي تأكد هبوطه سابقاً، ويلتقي حطين مع دمشق الأهلي ‏في اللاذقية، على أن تختتم الجولة في حلب بمواجهة ‏تجمع الحرية والطليعة‎.‎

وكان فريق الوحدة قد حقق أمس السبت فوزاً صعباً على ‏ضيفه تشرين بهدف دون ‏رد، ‏في افتتاح منافسات هذه ‏الجولة‎.‎