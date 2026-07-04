سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر

القاهرة-سانا
شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً بوفد من الاتحاد الرياضي السوري للشرطة، برئاسة العقيد محمد أديب زينو، رئيس الاتحاد، في اجتماعات اللجان الفرعية للأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، التي استضافتها جمهورية مصر العربية.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أنه انطلقت على هامش الاجتماعات، منافسات بطولة الشرطة العربية لتنس الطاولة، بمشاركة لاعبي الاتحاد الرياضي السوري للشرطة، الذين سجّلوا حضوراً مميزاً في افتتاح البطولة، تأكيداً على الحضور الفاعل للرياضة الشرطية السورية في المحافل العربية.