سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر

photo 3 2026 07 04 13 05 07 سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر

القاهرة-سانا

شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً بوفد من الاتحاد ‏الرياضي السوري للشرطة، برئاسة العقيد محمد أديب زينو، ‏رئيس الاتحاد، في اجتماعات اللجان ‏الفرعية للأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، التي ‏استضافتها جمهورية مصر العربية‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أنه انطلقت على هامش الاجتماعات، منافسات بطولة الشرطة ‏العربية لتنس الطاولة، بمشاركة لاعبي الاتحاد الرياضي ‏السوري للشرطة، الذين سجّلوا حضوراً مميزاً في افتتاح ‏البطولة، تأكيداً على الحضور الفاعل للرياضة الشرطية ‏السورية في المحافل العربية‎.‎

photo 4 2026 07 04 13 05 07 سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر
photo 1 2026 07 04 13 05 07 سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر
photo 2 2026 07 04 13 05 07 سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر
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