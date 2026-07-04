سوريا تشارك في اجتماعات الاتحاد الرياضي العربي ‏للشرطة في مصر

القاهرة-سانا

شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً بوفد من الاتحاد ‏الرياضي السوري للشرطة، برئاسة العقيد محمد أديب زينو، ‏رئيس الاتحاد، في اجتماعات اللجان ‏الفرعية للأمانة العامة للاتحاد الرياضي العربي للشرطة، التي ‏استضافتها جمهورية مصر العربية‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام، اليوم السبت، أنه انطلقت على هامش الاجتماعات، منافسات بطولة الشرطة ‏العربية لتنس الطاولة، بمشاركة لاعبي الاتحاد الرياضي ‏السوري للشرطة، الذين سجّلوا حضوراً مميزاً في افتتاح ‏البطولة، تأكيداً على الحضور الفاعل للرياضة الشرطية ‏السورية في المحافل العربية‎.‎