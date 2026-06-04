بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً

حمص-سانا‏

أطلقت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص اليوم بطولة تنشيطية مفتوحة للشطرنج ‏السريع بمشاركة 20 لاعباً، وذلك بإشراف مديرية الرياضة والشباب في المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة، لـ سانا، أن البطولة ‏تُقام على مدى يومين وفق النظام السويسري، وبزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب مع ‏إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة، وتتضمن 9 جولات.‏

وأشار التوبة إلى أن البطولة تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين، وتنشيط اللعبة في ‏مختلف الأحياء، والاستعداد للاستحقاقات والبطولات القادمة.‏

من جهتها، بيّنت الدكتورة سمر البقاعي، من المنظمين للبطولة، أن تنظيم البطولة ‏التي ستختتم السبت القادم يأتي في إطار السعي إلى استقطاب الأطفال واليافعين ‏وتوجيههم نحو الألعاب الذهنية وألعاب الذكاء، بما يسهم في إحياء لعبة الشطرنج ‏وتنشيطها، وتشجيع الشباب على ممارستها واستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة ‏الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة.‏

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية الهادفة إلى توسيع قاعدة ‏ممارسي الشطرنج في محافظة حمص، واكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها، ‏بما يسهم في رفد اللعبة بلاعبين متميزين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية في ‏الاستحقاقات المقبلة.‏