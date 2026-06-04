بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً

IMG 0015 بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً

حمص-سانا‏

أطلقت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص اليوم بطولة تنشيطية مفتوحة للشطرنج ‏السريع بمشاركة 20 لاعباً، وذلك بإشراف مديرية الرياضة والشباب في المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة، لـ سانا، أن البطولة ‏تُقام على مدى يومين وفق النظام السويسري، وبزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب مع ‏إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة، وتتضمن 9 جولات.‏

IMG 9994 بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً

وأشار التوبة إلى أن البطولة تهدف إلى صقل مهارات اللاعبين، وتنشيط اللعبة في ‏مختلف الأحياء، والاستعداد للاستحقاقات والبطولات القادمة.‏

من جهتها، بيّنت الدكتورة سمر البقاعي، من المنظمين للبطولة، أن تنظيم البطولة ‏التي ستختتم السبت القادم يأتي في إطار السعي إلى استقطاب الأطفال واليافعين ‏وتوجيههم نحو الألعاب الذهنية وألعاب الذكاء، بما يسهم في إحياء لعبة الشطرنج ‏وتنشيطها، وتشجيع الشباب على ممارستها واستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة ‏الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة.‏

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة من الأنشطة الرياضية الهادفة إلى توسيع قاعدة ‏ممارسي الشطرنج في محافظة حمص، واكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها، ‏بما يسهم في رفد اللعبة بلاعبين متميزين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية في ‏الاستحقاقات المقبلة.‏

IMG 9975 بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً
IMG 0007 بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً
IMG 0049 بطولة مفتوحة للشطرنج السريع في حمص بمشاركة 20 لاعباً
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